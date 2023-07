Niet abnormaal dat resten alpinist pas na 38 jaar weer opdoken: "Een gletsjer neemt en een gletsjer geeft ook terug"

Pattyn verwijst naar een opmerkelijke vondst in de Aletschgletsjer enkele jaren geleden. "In die grootste gletsjer in de Zwitserse Alpen zijn in het begin van de 20e eeuw drie bergbeklimmers omgekomen. Hun lichamen zijn enkele jaren geleden veel lager in de gletsjer teruggevonden. Interessant daarbij is dat men niet wist waar precies zij verongelukt waren. Maar dankzij de ijsdynamica en de modellen die gebruikt worden om voorspellingen te maken, hebben enkele Zwitserse wetenschappers de omgekeerde berekening kunnen maken en zo de precieze plaats van het ongeluk kunnen bepalen."

Lichamen bewaren goed in het ijs maar worden wel blootgesteld aan grote druk omdat ze tientallen of zelfs honderden meters diep in het ijs kunnen terechtkomen. Ze worden dus wel vervormd maar blijven op die manier wel intact, aldus nog Pattyn.

Hoeveel mensen op dit moment nog vermist zijn in de Alpen is niet bekend. "Mensen denken dat de meeste ongelukken in de bergen gebeuren tijdens lawines maar de meeste ongelukken gebeuren daarbuiten, zeker in gebergte waar de permafrost het laat afweten door de opwarming van de aarde en rotsen losraken of wegen instorten. Het is dus belangrijk om te beseffen dat wandelen in berggebieden recreatief is maar ook gevaarlijk."