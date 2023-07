Na de militaire staatsgreep: richt nu ook Niger zijn blik op Rusland? 

Niger gold tot deze week voor het Westen als een modelland in Afrika. Als een van de weinige democratieën in de Sahel, met Mohamed Bazoum als enige burgerpresident in die regio, is (was?) het een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen islamistische militanten.

Niger nam ook honderden migranten terug uit Libische detentiecentra en is daarmee ook een belangrijke partner van Europa in het stoppen van de migratiestroom. Het West-Afrikaanse land ligt op een belangrijke smokkelroute en bond onder Bazoum ook de strijd aan met mensensmokkelaars.

De westerse troepen waren ook welkom in Niger, zo liet de Nigerese topgeneraal Abdou Tarka, die ook minister was, vorige maand nog verstaan in een interview met VRT NWS. Hij noemde de jihadisten toen een "gemeenschappelijke vijand", verwijzend naar de aanslagen in Frankrijk, België en - iets langer geleden - Spanje. "Daarom zijn we blij dat we de krachten kunnen bundelen." Het voorbije jaar is de militaire samenwerking met landen als Frankrijk, Duitsland en België nog opgedreven.