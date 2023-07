Auto’s te zwaar beschadigd door hagel Noord-Italië: eerste bus met gestrande Belgische toeristen op weg naar huis

De eerste bus van pechverhelper VAB met Belgische toeristen die gestrand waren in Noord-Italië, is weer onderweg naar ons land. Eerder deze week veroorzaakte noodweer met hagelbollen zo groot als tennisballen er heel wat schade aan auto's, waardoor veel mensen niet meer thuis geraken. Later vanavond volgt een tweede bus. In totaal worden zo 110 mensen gerepatrieerd.