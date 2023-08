Problemen met drinkwater in Geetbets blijven aanslepen: "Bruine smurrie verstopt onze waterleidingen"

De Watergroep is op de hoogte van de problematiek, maar maakt zich sterk dat het de problemen wel degelijk probeert aan te pakken. "In die regio wordt inderdaad kalkafzetting waargenomen, maar de hoeveelheid kalk zit wel binnen de wettelijk toegelaten norm", aldus Brigitte Van Damme van De Watergroep. "In het verleden werden al spoelwerken uitgevoerd en de nodige meters werden vervangen."

"Intussen hebben we verder gezocht naar een langetermijnoplossing. In september worden er aanpassingen uitgevoerd in het reservoir aan de Dennebosstraat om op die manier de kalkafzetting te verminderen. Daarnaast wordt ook een extra reiniging van het reservoir ingepland. Na deze werken zullen ook systematisch de watermeters vervangen worden om de hinder bij de klanten zoveel mogelijk te beperken", aldus Van Damme. "Als we nog verder kijken staat de bouw van een nieuw waterproductiecentrum op de planning. Dat komt er in Nieuwerkerken. Daar zal het water aan de bron onthard worden, en kunnen we zacht water leveren."