Proper Heuvelland roept op om omgeving sporthal proper te houden

Op een heuvelrug in de omgeving van de sporthal en het jeugdhuis van Wijtschate blijft regelmatig zwerfvuil liggen. Jongeren stoken er ook kampvuurtjes en daarom vreest de vereniging Proper Heuvelland voor schade. Er staan verschillende kunstwerken uit wilgentakken van de kunstenaar Jean-Louis Muller uit Blankenberge. “Voorlopig is daar nog geen schade aan, maar we willen inwoners en bezoekers oproepen om alles proper achter te laten”, zegt Giovanni Knockaert van Proper Heuvelland.