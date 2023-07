Rouwregister voor voormalig districtsvoorzitter en schepen Stephanie Van Houtven (40) in districtshuis Borgerhout

Districtsburgemeester van Borgerhout Marij Preneel noemt Stephanie een trotse Borgerhoutenaar. "Ze zette zich jarenlang in om de buren rondom het Moorkensplein samen te brengen", zegt ze. "Als politica was Stephanie recht door zee, hardwerkend en geëngageerd. Toen bleek dat ze niet meer zou genezen van baarmoederhalskanker, zette ze zich met succes in voor het invoeren van de HPV-test in België."

Voor haar was het te laat, maar ze wilde met haar oproep zo veel mogelijk vrouwenlevens redden. "Zo zullen we Stephanie blijven herinneren: als een warme, grappige en moedige vrouw die veel voor Borgerhout heeft betekend, als mens en als politica."