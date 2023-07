Rusland sluit militaire akkoorden met meer dan 40 Afrikaanse landen

Eerder op de top had Poetin de Afrikaanse landen ook al schuldverlichtingen, graanleveringen en andere economische deals beloofd. De Afrikaanse Unie wil dan weer dat Rusland de graandeal met Oekraïne opnieuw respecteert.

Op de top ging het uiteraard ook over de oorlog in Oekraïne zelf. Verschillende Afrikaanse leiders kwamen onlangs met een vredesinitiatief naar Moskou. Ook op deze top zeiden sommige Afrikaanse leiders dat ze willen bemiddelen in de oorlog. President Poetin liet hen weten dat hij hun initiatief grondig zal bestuderen. Volgens Poetin wil Rusland zeker over vrede praten, maar wil Oekraïne dat niet.