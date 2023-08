Stad Lier zoekt vrijwilligers om erfgoed in kaart te brengen op een van de oudste begraafplaatsen van ons land

"Het is de bedoeling dat we kunnen inschatten welke graven in de toekomst weg kunnen en welke we zeker zouden moeten behouden", zegt schepen voor Begraafplaatsen in Lier Rik Pets (N-VA). "De vrijwilligers zullen zeker moeten letten op de ouderdom van de graven en de staat waarin ze verkeren. Zo weten we ook of we ze nog kunnen repareren."

Kandidaat-vrijwilligers krijgen een opleiding over hoe ze erfgoed kunnen herkennen, fotograferen en beschrijven. Streekintercommunale Igemo zorgt voor uitleg over erfgoed, het herkennen van waardevolle elementen en verdere begeleiding doorheen het traject. Wie interesse heeft, kan mailen naar erfgoed@igemo.be.