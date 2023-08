STVV begint aan nieuw seizoen met 3.200 abonnees

"De ticketverkoop voor de match deze zondag tegen Standard loopt in ieder geval vlot, ondanks dat we midden in de zomer zitten waarin heel wat mensen nog op vakantie zijn", gaat Stas verder. "We verwachten zeker 6.500 à 7.000 mensen. Hopelijk zijn de weergoden ons een beetje gunstig gezind, want we hebben een spectaculaire openingsceremonie gepland met een vuurshow. We roepen iedereen ook op om op tijd naar het stadion te komen, zodat we het nieuwe seizoen feestelijk kunnen aftrappen."