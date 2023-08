Taalbubbels in Aalst viert vijftiende verjaardag: "Scholen merken positief effect"

De vijftiende editie van Taalbubbels in Aalst is deze week van start gegaan. Dat is een project waar anderstalige leerlingen Nederlands oefenen op een speelse manier. En dat blijkt razend populair te zijn. 147 kinderen nemen er aan deel. De enige voorwaarde om te kunnen deelnemen is dat het kind of de jongere in Aalst moet wonen of naar school gaan.