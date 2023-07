Liveblog Tomorrowland - Tweede festivalweekend is begonnen, uitkijken naar optreden van schlagerzanger Christoph

Op het eerste festivalweekend van Tomorrowland vorig weekend, stierf een medewerker op de crewcamping. Het parket zei toen in een eerste reactie dat zijn dood vermoedelijk te maken had met druggebruik, maar meer is nog altijd niet geweten. "Het toxicologisch onderzoek loopt nog", zegt Ferre Windey in "Het journaal".

De organisatie is niet van plan extra controles op drugs uit te voeren, zegt hij nog. "Ze houdt vast aan hoe ze altijd werkt. In de eerste plaats verspreidt ze informatie dat alle drugs verboden zijn in België. Dat is vooral belangrijk voor internationale festivalgangers. Daarnaast vinden aan de ingang controles plaats door security en politie, maar die hebben ook nog andere taken. Drugs kan daarom niet hun enige prioriteit zijn, zegt de organisatie."