Achtergelaten in de woestijn om te sterven: ophef over Europese migratiedeal na foto van dode moeder en dochter

Het gezin had al dagen niet deftig gegeten en gedronken. "Na een wandeling van een uur verloor ik het bewustzijn. Mijn vrouw en kind huilden. Toen ik bijkwam, smeekte ik om me achter te laten. Als ze bij me bleven, zouden we samen omkomen. Ze moesten proberen tot in Libië te geraken. Ze vertrokken en lieten me achter in de woestijn. Ik wist dat het voor mij bijna zou eindigen, want ik was nauwelijks nog aan het ademen."