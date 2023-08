"Vakantie geboekt": de leestips van Aurélie Boffé, presentator van de podcast "Snapt ge mij nu?"

Het boek dat klaarligt om gelezen te worden is "Amerikanah" van de Nigeriaanse schijfster Chimamanda Ngozi Adichie. Adichie staat bekend als een invloedrijke denkster en feministisch boegbeeld. Zo gebruikte Beyoncé in haar hit "Flawless" een sample uit Adichie’s TED-talk "We should all be feminists".

De roman "Amerikanah" vertelt het verhaal van Ifemelu, een Nigeriaanse tiener die verliefd wordt op haar klasgenoot Obinze, en beschrijft hoe hun relatie in de jaren daarna evolueert, wanneer hun wegen scheiden. Ifemelu trekt naar Amerika en Obinze gaat naar Londen. Allebei proberen ze een leven op te bouwen in een nieuw land, met alle moeilijkheden die daarbij horen. "Adichie vertrok zelf naar de VS om er te studeren, en verwerkte haar eigen ervaringen in deze roman", weet Boffé. ""Amerikanah" is niet alleen een liefdesverhaal, maar ook een roman over migratie, identiteit en ras. Blijkbaar prachtig geschreven, en ook aangeraden door Barack Obama. Da’s een goed teken, zeker?".