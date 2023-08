"Hart voor de natuur en bereid om een stap verder te gaan": Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw zoekt 8 vrijwillige veldwachters

Ben je bereid om op zoek te gaan naar sluikstorters of wil je baasjes met loslopende honden terecht te wijzen? Dan is natuurvereniging Limburgs Landschap vzw op zoek naar jou. "We hebben meer toezicht nodig in onze gebieden, maar die mensen vast in dienst nemen kost te veel geld. Daarom zoeken we bijzondere veldwachters op vrijwillige basis", zegt Dirk Ottenburghs van vzw Limburgs Landschap. De vzw opende een vacature voor 12 vrijwilligers, vier plaatsen werden al opgevuld.