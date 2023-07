Vrouw uit Houtvenne woont in sociale woning vol schimmel en vocht: "Ik klaag dit al 20 jaar aan"

Mia Haemhouts, die met haar twee zonen en schoondochter in een sociale huurwoning woont in Houtvenne, is het na twintig jaar beu en stapt nu naar de pers. "De helft van mijn huis is beschimmeld, zwart en je kan er niet op schilderen of behangen. Gezond is het ook niet echt. We zijn er letterlijk en figuurlijk ziek van. In de keuken is het ergste, de kasten vallen uit elkaar, alles is vochtig en het ruikt hier ook naar schimmel en vocht. Al 20 jaar heb ik dat zowat elke maand gemeld aan de sociale verhuurmaatschappij, maar ze laten telkens weten dat ze geen herstellingswerken doen zolang ik hier woon. In 2004 hebben we zelf een offerte gevraagd, maar ook daar ging de maatschappij niet op in."