Hogere spaarrente bij verschillende banken en nieuw parkeerbeleid in Antwerpen: dit verandert op 1 augustus

Vanaf 1 augustus worden de regels voor het verkrijgen van een vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling verstrengd. De aanmelding van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma bij de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) moet vanaf heden gebeuren vóór de aanvangsdatum van het project of programma om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing.

Dankzij een gunstige regeling kunnen werkgevers met onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of -programma's genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing van 80%. Dit betekent dat ze een deel van de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van hun werknemers niet moeten doorstorten aan de fiscus.

Tot voor kort vond de belastingdienst het niet nodig om een project te registreren voor het starten van een nieuwe onderzoeks- of ontwikkelingsactiviteit. De gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing kon echter pas worden toegepast vanaf de datum waarop het project werd geregistreerd.

In zijn arrest van 6 januari 2023 nam het Hof van Cassatie een strikter standpunt in dan dat van de belastingdienst. Volgens het Hof moet de registratie van een nieuw project plaatsvinden vóór de startdatum van het project. Meer informatie over het arrest vind je hier.