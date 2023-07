Geri uit Koekelare deed perfecte weersvoorspelling op kerst en beste moet nog komen: "Vanaf half augustus wordt het prachtig weer"

Laat ons dit jaar tot nu toe eens onder de loep nemen. "Ik ben niet 100% juist hoor, maar ik durf toch wel zeggen dat ik 85 à 90% haal", glundert Geri, die er zijn blad bijhaalt waar hij met kerst zijn voorspellingen heeft op geschreven. "Ik had voorspeld dat januari nat zou worden en februari tamelijk droog. Dat is zo geweest. Maart had ik half nat, half droog voorspeld. Voor april en ook mei veel wolken met af en toe een goeie regenbui."

"Alleen in mei heb ik me wat vergist. Het is toen vijf of zes dagen vroeger droog geworden dan op mijn papier staat. Maar ik ben blij hoor, dat ik me vergist had. Juni zou een goeie maand worden en op 't einde van juni zou het gaan regenen. Ook dat klopte. Juli zou een bewolkte maand worden met regelmatig regen. Wel, we hebben al 14 dagen met regen gehad in juli. Er is al 54 liter water gevallen. En ik heb ook altijd vrij veel wind voorspeld, ook die is er geweest."

Benieuwd naar wat er op "het papier" van Geri staat voor augustus en september? "Ik denk dat we tot 15 augutus nog gelijkaardig weer gaan krijgen als nu", zegt Geri. "De eerste dagen van augustus zullen nog met regen zijn, van 6 tot 15 augustus zou het wat droger moeten worden. Maar na half augustus gaat het beteren! Van 18 of 19 augustus tot 20 september krijgen we prachtig weer!"