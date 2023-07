Wetenschappers UCL ontwikkelen mogelijke sleutel om alzheimer beter op te sporen

Wetenschappers proberen al jaren een beter inzicht proberen te krijgen in de ziekte van Alzheimer en andere aandoeningen die ons brein doen aftakelen. Maar ze kampen ook al jaren met de moeilijkheid om de ziekte te diagnosticeren voor het overlijden van de patiënt. Vandaag de dag is dat namelijk enkel mogelijk via een autopsie.