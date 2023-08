Wilrijk zoekt lokale kunstenaars om nutskasten op te fleuren rond thema wereldtentoonstelling van 1958

In Wilrijk zullen er in het najaar zo'n 20 nutskasten in de Neerlandwijk kleur krijgen. Dat doen ze in het kader van Tour Elentrik, een kunstproject waarbij nutskasten van over heel Vlaanderen in een artistiek jasje worden gestoken. "Zo worden saaie, grijze en lelijke dingen zoals nutskasten mooi", zegt districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA). Om die nutskasten op te fleuren is Wilrijk nu op zoek naar lokaal artistiek talent. "Jong talent is altijd meer dan welkom."