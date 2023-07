Wolf August wordt opgezet

In de video vertelt de dierenarts ook dat het dier opgezet wordt. "Dat maakt bij een autopsie veel verschil, daarom dat dat ook aan bod kwam", legt Koen Van Muylem van het INBO uit. Dat August wordt opgezet, hoeft niet te verbazen volgens hem. "Het was een iconisch beest, als stamvader van de Limburgse wolven. We willen hem niet verloren laten gaan." Momenteel is nog niet duidelijk waar of wanneer August te zien zal zijn. "Nu gaat hij de diepvriezer in, er zijn nog geen concrete plannen", besluit Van Muylem.