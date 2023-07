Zeventien vechtersbazen worden geweerd tijdens Turnhout kermis

De afgelopen weken moest de politie vaak tussen beide komen en ingrijpen bij vechtpartijen en overlast in de uitgaansbuurt in Turnhout. De politie vroeg daarom aan de burgemeester om voor de 17 mensen een plaatsverbod op te leggen. Zij mogen gedurende een maand niet meer op de plaats of in de buurt komen waar ze voor zware problemen hebben gezorgd. Wie zich niet aan het plaatsverbod houdt, wordt meteen opgepakt. Naast een bestuurlijke opsluiting bij de politie krijgen ze dan ook nog een geldboete tot 175 euro (minderjarigen) of 350 euro (meerderjarigen).