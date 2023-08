40 springkastelen in provinciedomein Kessel-Lo, maar wel slecht weer

Nog tot en met zondag 6 augustus staan de springkastelen in provinciedomein. Helaas wordt er geen al te best weer voorspeld en ook vandaag waren er de nodige buien. “De kinderen wouden absoluut komen springen, en wat regen houdt ons niet tegen”, zegt een moeder. Heel wat kinderen hebben zwemkledij aangetrokken, ze mogen dus nat worden. En de organisatie heeft ook de nodige paraplu’s voorzien aan de tafels. “Het is nat, maar het is België, ik had niets anders verwacht. Eerst harde regen, dan wat zonneschijn”, zegt één van de kinderen. “Maar we amuseren ons.”