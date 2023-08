50ste Meyboomplanting in Leuven wordt extra feestelijk gevierd met boek en optreden van Sergio

Dit jaar zal de Meyboom in Leuven al voor de 50ste keer geplant worden, dat gebeurt door de Mannen van het Jaar. Dat is een Leuvense traditie, elk jaar wordt een groep van respectievelijk mannen of vrouwen samengesteld die in het daaropvolgende jaar veertig zullen worden. Zij organiseren activiteiten, waaronder dus ook de Meyboomplanting. Voor deze jubileumeditie zorgen de Mannen van het Jaar 1979 voor iets speciaals.

"Op de Grote Markt beginnen we er een uurtje vroeger aan en hebben we ook toestemming om de optredens een uur langer, tot 23 uur dus, te laten doorgaan", zegt Steven Daenens, voorzitter Vriendenkring Mannen van 1979. "We gaan op de Grote Markt ook nieuwe infopanelen plaatsen, die de bezoekers meer uitleg geven over de geschiedenis van de Meyboom. Wat de optredens betreft: naast de stilaan vertrouwde namen zoals 3 of us en natuurlijk de Joorzangers, zijn we opgetogen dit jaar ook optredens te hebben van KIA en, als top of the bill, Sergio!"