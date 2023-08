Aanrijding oldtimer en bestelwagen in Langemark: bestuurder gewond

Op de Brugseweg ter hoogte van het kruispunt met de Bruine Broekstraat in Langemark-Poelkapelle is zaterdag een ongeval gebeurd, waarbij een oldtimer en een bestelwagen betrokken waren. De impact van de aanrijding was zo groot, dat het dak van de Nederlandse oldtimer werd losgeslagen. Een ziekenwagen kwam ter plaatse voor de gewonde bestuurder.