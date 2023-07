Erg rustig op luchthaven van Charleroi door staking Ryanair-piloten

Door de staking zijn zaterdag op de luchthaven van Charleroi 50 heen- en terugvluchten van Ryanair geschrapt. Zondag worden nog eens 46 vluchten geannuleerd. De website van de luchthaven vermeldt slechts zes vertrekkende vluchten tussen 6.25 en 8.00 uur.

Reizigers krijgen de raad om regelmatig de website van Ryanair en van de luchthaven te checken om te zien of er iets aan hun situatie is veranderd. Ryanair is verplicht om kosteloos een andere vlucht aan te bieden aan de getroffen klanten. Als die niet past, kan de klant zijn geld terugvragen.

De staking treft enkel Ryanair-vluchten die uitgevoerd worden door Belgische piloten. Het sociaal conflict bij de Ierse luchtvaartmaatschappij gaat onder meer over hogere lonen, na inleveringen tijdens de coronapandemie. Er zijn ook problemen met de rusttijden.