Autobrand in Brugse Poort in Gent

Vrijdagnacht is in Gent een een wagen uitgebrand. Het gebeurde op het Charles de l'Epéeplein in de wijk de Brugse Poort. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Maar het parket heeft een branddeskundige aangesteld om te onderzoeken of er sprake is van brandstichting. Meer informatie geeft het parket niet.