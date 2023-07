Uitslaande dakbrand in rijwoning in Wilrijk: "Wellicht ontstaan door renovatiewerken"

In de Laarstraat in Wilrijk was er een uitslaande dakbrand in een rijwoning. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is, maar wellicht komt het door renovatiewerken die er plaatsvonden. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor de brand niet verder is uitgebreid naar andere woningen. De brandweer onderzoekt nu of het huis nog bewoonbaar is.