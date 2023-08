Brandstichting in Eeklo: aanhangwagen helemaal vernield

In de loop van vrijdagnacht is bij een brand in de Garenstraat in Eeklo een aanhangwagen volledig vernield. Op die aanhangwagen stonden twee zetels. "Die konden niet zomaar vuur vatten", oordeelt de politie van de zone Meetjesland Centrum, "we gaan dus uit van kwaad opzet." Het vuur sloeg over op een personenwagen die in de buurt geparkeerd stond. Ook die auto is door de brand helemaal vernield. Er is een buurtonderzoek opgestart.