Brusselse politiezone Montgomery rolt drugsbende op

Het onderzoek naar de bende begon in november 2022, op basis van informatie die de politie van de zone Montgomery ((Etterbeek/Sint-PIeters-Woluwe/Sint-Lambrechts-Woluwe) bemachtigd had naar aanleiding van de arrestatie van een andere persoon. Verder speurwerk leidde de politie naar een grootschalige organisatie die zich bezighield met het verhandelen van zowel marihuana als cocaïne.

Afgelopen dinsdag, 25 juli, werden dan zeven huiszoekingen uitgevoerd, waarbij de politie ongeveer 50 kilogram hasj in beslag kon nemen, naast 500 gram marihuana, één kilogram cocaïne, een handvuurwapen met bijhorende munitie, en vier wagens. De politie arresteerde ook vier verdachten, terwijl een vijfde verdachte zich de dag nadien kwam aanbieden op het commissariaat.

"Eén persoon werd onder aanhoudingsbevel geplaatst voor verkoop van verdovende middelen", zo meldt het Brusselse parket. "Deze ontkent elke betrokkenheid. Twee andere personen werden onder voorwaarden in vrijheid gesteld nadat deze in verdenking werden gesteld voor verkoop van verdovende middelen. Eén ontkent en de andere bekent de feiten. Eén persoon werd niet in verdenking gesteld en de vijfde persoon werd ook in verdenking gesteld voor bezit van verdovende middelen."