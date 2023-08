Buschauffeur overleden nadat hij met lijnbus tegen boom rijdt in Heers

Hoe het ongeval precies gebeurd is, is nog onduidelijk, maar kort na de middag reed een buschauffeur van de Lijn met zijn bus tegen een boom langs de weg. Op de plaats van het ongeval maakt de weg een bocht waar de chauffeur met zijn bus rechtdoor is gereden. De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd opgeroepen om de chauffeur te bevrijden, maar door de klap was hij al uit het voertuig gevlogen. Een ziekenwagen en een mugteam gingen ter plaatse. De spoedarts heeft de buschauffeur moeten reanimeren, waarna hij in kritieke toestand naar het Jessaziekenhuis in Hasselt is overgebracht en uiteindelijk overleden.

In de bus zaten geen passagiers. Bij het ongeval belandde de boom op het wegdek en ook een verlichtingspaal raakte beschadigd. Daardoor blijft de N784 zaterdagnamiddag afgesloten.