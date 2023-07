"EU moet op tafel kloppen", staatssecretaris De Moor reageert op ophef over Europese migratiedeal met Tunesië

"Wij kunnen nooit aanvaarden dat migranten overlijden in de woestijn", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) in "De ochtend" op Radio 1. Ze reageert daarmee op het hartverscheurende verhaal van Matyla Dosso (30) en haar dochter Marie (6) die omkwamen in de woestijn op de grens tussen Tunesië en Libië nadat ze er dagenlang zonder eten en drinken hadden rondgezworven.

Tunesische autoriteiten hadden hen de toegang tot het land ontzegd en hen terug de woestijn in gestuurd. Een gangbare praktijk, zo blijkt, want elke dag worden uitgeputte of overleden groepjes Afrikanen aangetroffen in de woestijn. Mensenrechtenorganisaties klagen het Tunesische grensbeleid aan en dringen aan op sancties.