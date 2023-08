Dichter des Vaderlands Mustafa Kör schrijft een ode aan Oostende

Het gedicht van Kör is te bewonderen op een vlag aan de mast van een zeilboot aan de Churchillkaai, vlakbij het station van Oostende. De vlag wappert in de zeelucht tot het einde van Theater aan Zee (op 5 augustus).

Mustafa Kör is schrijver en dichter. Hij werd geboren in Konya (Turkije) en groeide op in Opgrimbie in een mijnwerkersfamilie. Hij debuteerde in 2007 met de roman De lammeren. Kör was in 2008 een jaar lang stadsdichter van Genk.