Brandend vrachtschip in Nederland wordt (waarschijnlijk dit weekend) versleept naar tijdelijke ankerplaats

Afgelopen dinsdag is er brand ontstaan aan boord van het vrachtschip Fremantle Highway. Inmiddels is de temperatuur aan boord van het schip sterk gedaald en zijn de intensiteit van de brand en de rookontwikkeling afgenomen. Het vrachtschip is op dit moment stabiel.

De afgelopen dagen hebben de Nederlandse kustwacht, Rijkswaterstaat (het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en bergingsbedrijven onderzocht of en hoe het schip op een zo veilig mogelijke manier weggesleept en geborgen kan worden. Gisteren nog zijn experts aan boord geweest om een sleepverbinding te maken, waardoor het beter verplaatst kan worden. Volgens Rijkswaterstaat is het schip stabiel en onder de waterlijn nog intact. Het schip helt ook niet over.