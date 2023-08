Ondanks kwakkelweer toch 1.000 motoren in Leopoldsburg tijdens Harley Days

"Of je nu dokter of dokwerker bent, iedereen komt hier samen om zijn of haar passie te delen", zegt Andre Ceustermans. Zijn vader is in 1984 begonnen met de Harley Davidson-meeting in Leopoldsburg.

Dat beaamt Marina ook: "Iedereen praat hier met elkaar, ook al zijn het mensen uit Nederland, Duitsland of Italië die je niet kent. Het zijn echt broers en zussen onder elkaar. Ook wie nog nooit met een motor heeft gereden mag achterop springen om een ritje te maken."