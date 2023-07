Verkeersinstituut VIAS test groene zwaailichten voor brandweervrijwilligers: "Elke minuut telt"

Christoph Cuyvers, vrijwilliger bij de brandweerzone Kempen, is alvast voorstander van het licht. "Als er ergens een huis in brand staat, dan telt elke minuut die wij nog onderweg zijn voor mogelijke slachtoffers of voor de moeilijkheid van het uitblussen. Elke minuut is cruciaal", zegt hij in het Journaal.