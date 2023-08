Pikkeling: jaarlijkse oogstfeesten met regenbuien gestart in Meldert

Elk jaar, tijdens het laatste weekend van juli, vindt in de Faluintjesstreek De Pikkeling plaats, een oogstfeest met traditionele dans en muziek uit verschillende landen, internationale folklore, typische activiteiten op het veld en streekgastronomie. Het jaarlijkse feest vindt afwisselend plaats in vier gemeenten: Baardegem, Moorsel, Meldert en Herdersem. Dit jaar moet je in Meldert zijn, op de feestweide van Hoeve De Croes.

"Ik ben enorm fier op wat we in al die jaren hebben bereikt", zegt Chris Aelbrecht, al 45 jaar bestuurslid van De Pikkeling. "Vroeger waren het kleinschalige Pikfeesten, op de binnenkoer van een plaatselijke boerderij. Jaar na jaar is het feest groter geworden". De vele bezoekers bewijzen het ongelooflijk succes van dit Aalsters folklorefeest. "In de eerste jaren misschien een honderdtal. Intussen verwelkomen we duizenden liefhebbers van overal. Een exact aantal weten we niet omdat we nog steeds een gratis festival zijn. Het was bang afwachten of we na corona opnieuw zoveel volk zouden trekken, maar het is gelukt", vertelt Aelbrecht.