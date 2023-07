Jongste leden van ontruimd Chirokamp uit Leefdaal dan toch op kamp

Afgelopen zondagnacht werden 135 leden van de Chiro van Leefdaal bij Bertem geëvacueerd door de aanhoudende regen. Hun tenten op de kampplaats in Gierle in de Antwerpse Kempen, waren onder water gelopen. Gelukkig konden ze terecht in de plaatselijke sporthal en in de lokalen van het terrein. Daar verblijft een deel van hen al bijna een hele week. Intussen hebben de twee oudste groepen hun tenten elders op het terrein opnieuw opgesteld. Er werd aanvankelijk ook beslist om de twee jongste groepen, de Kiekeboe’s en de Kapoenen niet te laten komen omdat er nog meer regen verwacht werd.