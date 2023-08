Leuven vraagt aandacht voor problematiek mensenhandel

Mensenhandel is een fenomeen dat alle landen in de wereld treft, ook België. Naar schatting zijn in België 23.000 mensen slachtoffer van mensenhandel. "Het gebeurt overal, ook achter onze hoek: in een nagelsalon, bij de hand-carwash, in de kelder van een restaurant, op een bouwwerf of nog in een massagesalon”, zegt Sarah De Hovre, directeur van vzw PAG-ASA, dat sinds 1994 slachtoffers van mensenhandel opvangt en begeleidt, aan



“Daar worden mannen en vrouwen, maar ook kinderen, gedwongen te werken in mensonwaardige omstandigheden. We willen iedereen aanmoedigen: open je ogen, want als je hen kan zien, dan kun je hen helpen door met ons contact te nemen.”