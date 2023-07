Man ingerekend in Zeebrugge: liep met keukenmessen rond op straat

De lokale politie kwam zaterdagmiddag onmiddellijk ter plaatse in de Vissersstraat in Zeebrugge na een zorgwekkende melding. Een voorbijganger zag hoe een man, die duidelijk onder invloed was, rondliep op straat met heel wat keukenmessen. Het was onduidelijk wat de man exact van plan was, maar de politie nam geen risico.