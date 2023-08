Vrees voor minstens twee nesten van Aziatische hoornaars in Beringen

“De nesten bevinden zich nu vaker in boomtoppen, maar dat is zeker niet altijd zo. Het kan ook onder schuttingen zijn of in hagen. Vaak bevinden de nesten zich in de buurt van water. In bossen zijn de nesten altijd aan de bosrand te vinden. Het is dus effectiever om rond een bos te lopen om het nest te zoeken, dan in een bos. Als mensen in die regio een nest zien of de hoornaar spotten mogen ze dit altijd laten weten. Elke bijkomende info kan het laatste puzzelstukje zijn om het nest te vinden en te vernietigen”, vertellen verontruste Beringse imkers.