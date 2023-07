Europese Unie schort alle financiële steun en militaire samenwerking met Niger onmiddellijk op na staatsgreep

Gisteravond heeft ook de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de staatsgreep in het West-Afrikaanse land veroordeeld. Ook dat orgaan eist de onmiddellijke vrijlating van de gevangen genomen president. "De leden van de Veiligheidsraad drukten hun bezorgdheid uit over de negatieve gevolgen van ongrondwettelijke veranderingen in de regio, de toename van terroristische activiteiten en de slechte sociaal-economische situatie", luidt het.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had naar verluidt een telefoongesprek met Bazoum, zo laat het ministerie weten. Daarin verzekerde hij Bazoum ervan dat hij op de "niet-aflatende steun" van de Verenigde Staten kan rekenen en vertelde hij hem dat de VS zich zal inzetten voor het volledige herstel van de grondwettelijke orde in Niger.