Parket Limburg opent onderzoek naar verdacht overlijden in woonzorgcentrum in Beringen

Het parket van Limburg onderzoekt een verdacht overlijden in woonzorgcentrum Corsala in Koersel, deelgemeente van het Limburgse Beringen. Een dementerende bejaarde is er deze week overleden.

"Kort na het overlijden zijn nog drie bewoners onwel geworden. Het woonzorgcentrum heeft daarom de politie op de hoogte gebracht", zegt Katrien Truyen van het parket van Limburg. "Er is een gerechtelijk onderzoek gestart."