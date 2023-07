Regenboogvlag vervangen door hakenkruisvlag boven station in Oost-Duitsland

Regenboogvlaggen zijn wel vaker een bron van ergernis in sommige extreemrechtse milieus. Vorig jaar stoorden enkele leerlingen van een college in Borgerhout zich aan een regenboogvlag die een leerkracht had opgehangen naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie: ze voelden zich aangevallen en dachten dat het een boodschap was tegen hun godsdienst of gemeenschap.

Eerder dit jaar noemde Dries Van Langenhove, het voormalige Kamerlid van Vlaams Belang de zogenoemde Progress Pride-vlag een pedofielenvlag. Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) opperde dan weer dat de Leeuwenvlaggen aan de IJzertoren in Diksmuide door regenboogvlaggen waren vervangen, terwijl het eigenlijk om vredesvlaggen ging.

In het Spaanse stadje Náquera, waar sinds dit voorjaar een coalitie aan de macht is van de conservatieve Partido Popular en het extreemrechtse VOX, heeft het gemeentebestuur de regenboogvlag aan openbare gebouwen verboden. Inwoners die uit protest zelf een regenboogvlag hebben uitgehangen, zijn geïntimideerd.

Internationaal onderzoek waaraan ook VRT NWS heeft meegewerkt toont aan dat allerlei nepnieuws over de LGBTQ+-gemeenschap een groeiend probleem is in heel de Europese Unie. Dat heeft te maken met haatzaaiende taal en propaganda, die een rol spelen in het aanzetten tot geweld tegenover LGBTQ+-personen.