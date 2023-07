110 landgenoten terug uit Noord-Italië na noodweer: "Onduidelijk wanneer we zwaar beschadigde auto terug hebben"

"De schade is behoorlijk groot: de voorruit is zwaar beschadigd, de achterruit is volledig weg en er zijn een 30-tal kleine builtjes in de carrosserie", zegt Steve Dobbelaere, een van de getroffen Belgen. Een soortgelijk verhaal horen we bij Inge Voorspoels. "Allemaal serieuze deuken in de auto. De ramen vooraan en achteraan zwaar beschadigd. Achteraan is zelfs helemaal kapot."