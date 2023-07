"Rusland probeert wapens te kopen in Noord-Korea", zegt Amerikaans minister Blinken

"We zien Rusland wanhopig naar steun zoeken, naar wapens overal waar het die kan vinden, om zijn agressie in Oekraïne voort te zetten. Ik betwijfel ten stelligste dat hij in Noord-Korea op vakantie is", zei Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan de Australische pers.

Aanleiding is een bezoek van de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe aan Pyongyang. Daar ontmoette hij eergisteren de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un, volgens Noord-Koreaanse staatsmedia voor een "vriendschappelijk onderhoud". Officieel is Sjojgoe in Noord-Korea voor de viering van de Overwinningsdag, waarop het land het einde van de oorlog met Zuid-Korea herdenkt.