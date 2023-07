SpaceX lanceert zwaarste commerciële communicatiesatelliet ooit vanuit basis in Florida

Nooit eerder werd een commerciële satelliet van meer dan negen ton en met de grootte van een autobus succesvol de ruimte in gelanceerd. Om 23.04 uur plaatselijke tijd, 's ochtends bij ons, was het dan toch zover in het Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. De krachtige Falcon Heavy lanceerde de Jupiter 3/Echostar 24 het zenit in.