Bolivia en Peru trekken aan alarmbel: Titicacameer is aan het uitdrogen

Afgelopen week zakte het waterpeil van het Titicacameer 2 centimeter onder het "droogtewaarschuwingsniveau" (3.808 meter boven zeeniveau). Het sein voor het Boliviaanse Agentschap voor Marine Hydrografie om een droogtewaarschuwing uit te sturen.

In drie maanden tijd is het water 30 cm gezakt. Volgens het agentschap zal die trend zich verder doorzetten. "Er rekening mee houdend dat de zon tijdens deze periode van het jaar harder schijnt, verwachten we dat het water met een vergelijkbare omvang verder zal afnemen", zegt Carlos Carrasco, een hydraulische ingenieur bij het agentschap, aan het Amerikaanse persagentschap AP. "Daarom hebben we de waarschuwing uitgestuurd."

Het agentschap waarschuwt dat het niveau van het water de komende maanden naar een historische laagte zou kunnen zakken. Het is zeer waarschijnlijk, stelt het agentschap, dat het waterpeil van het meer tegen december 64 cm onder het alarmpeil zal zijn gezakt. 33 cm lager dan het huidige record, uit 1998.