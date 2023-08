Urenlange zoektocht naar mogelijke drenkeling in Lokeren levert niets op

Rond middernacht kregen de hulpdiensten van Lokeren een oproep. Iemand had ter hoogte van het pompgemaal een poedelnaakte man op een bankje zien zitten. Enkele ogenblikken later was de man verdwenen. Volgens de getuige maakte de man een verwarde indruk. Waarschijnlijk was hij in de Durme gesukkeld.

Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook twee duikers ingezet. De politie zette ook een drone met een warmtecamera in om het wateroppervlak en de oevers af te speuren. Ook werden de pompen van het pompgemaal een tijdlang stilgelegd om de zoekactie niet te hinderen. Maar na meer dan 2 uur werd niemand gevonden en werd de actie afgeblazen.