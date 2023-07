Wagen knalt tegen gevel in hartje Brugge: brandweer moet bestuurder bevrijden

Buurtbewoners van de Garenmarkt in Brugge werden zaterdagochtend rond 5.30 uur opgeschrikt door een luide knal. Een wagen was uit de bocht gevlogen en kwam tot stilstand tegen de gevel van een woning. Het voertuig was heel zwaar toegetakeld. De autobestuurder kon zich niet op eigen houtje uit het wrak bevrijden. De brandweer kwam ter plaatse om de man uit zijn benarde positie te helpen. Het slachtoffer werd voor verzorging meegenomen naar het ziekenhuis. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren.