Zwaar ondervoede paarden weggehaald uit trainingshal in Aarschot

Afgelopen donderdag werden in opdracht van de Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn vier uitgemergelde paarden weggehaald uit een trainingshal in Aarschot. De dieren waren uitgehongerd en vel over been. Intussen werden ze opgevangen in het opvangcentrum van Heusden-Zolder. “Als dit nog langer was doorgegaan, zouden de paarden gestorven zijn”, zegt Rudi Oyen van het opvangcentrum. “De paarden waren ook heel angstig toen we ze op het transport zetten. Bovendien waren ze niet gechipt.”